Borse europee aprono in leggero calo, oggi bollettino Bce e Consiglio Ue

Valeria Panigada 22 giugno 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero calo per le Borse europee, in scia a una chiusura contrastata di Wall Street. In avvio a Londra l'indice Ftse 100 scivola dello 0,20%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,34% e a Francoforte il Dax perde lo 0,17%. L'incertezza ha regnato anche questa mattina sugli scambi dei listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso poco mossa. Pochi gli spunti macro della giornata. A Bruxelles si riunirà il Consiglio europeo per discutere di migrazione, occupazione, prossimo G20 di Amburgo e negoziati sulla Brexit. A Francoforte la Banca centrale europea pubblicherà il suo bollettino economico mensile.