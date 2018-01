Borse europee aprono in leggero calo dopo rally di inizio anno

Valeria Panigada 10 gennaio 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero calo per le Borse europee, dopo il rally delle ultime sedute. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,25%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,22% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,09%. Anche ieri i tre principali indici di Wall Street hanno chiuso in rialzo, aggiornando i massimi storici, mentre questa mattina i listini asiatici si sono mossi più cauti, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso in ribasso per la prima volta nel 2018 da quando ha riagguantato, la scorsa settimana, la soglia dei 23.000 punti. Intanto dalla Gran Bretagna è giunto un avvertimento all'Unione europea. Il cancelliere allo Scacchiere Philip Hammond e il segretario inglese per la Brexit David Davis hanno avvertito che la Ue rischierebbe una crisi finanziaria, nel caso in cui dovesse decidere di bloccare l'accordo sulla Brexit.Dal fronte macro sono attesi i dati su produzione industriale e bilancia commerciale della Gran Bretagna.