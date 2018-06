Borse europee aprono in deciso rialzo, oggi il dato sull'inflazione Eurozona

Valeria Panigada 29 giugno 2018 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per le Borse europee, incoraggiate dai guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina (Tokyo +0,15%) e in scia all'accordo raggiunto a Bruxelles sulla questione migranti. Nei primi minuti di scambio il Dax di Francoforte sale dello 0,95%, il Cac40 di Parigi guadagna l'1,17% e il Ftse100 di Londra segna un +0,84%. Sul mercato valutario, si sta assistendo a un rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro dopo il compromesso sui migranti che dovrebbe evitare nuove tensioni all'interno dell'Unione europea. Il Consiglio europeo si concluderà oggi pomeriggio. Intanto sono attese anche numerose indicazioni macro, tra cui spicca la lettura preliminare dell'inflazione dell'Eurozona.