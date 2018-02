Borse europee aprono in deciso rialzo, attesi in settimana i dati su inflazione Usa e Pil Eurozona

Valeria Panigada 12 febbraio 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee dopo le forti turbolenze della scorsa settimana. In avvio a Francoforte il Dax sale dell'1,05%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,76% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,74%. A incoraggiare gli scambi il rally di Wall Street venerdì scorso e i guadagni sui listini asiatici questa mattina (Tokyo chiusa per festività). Pochi gli spunti macro di oggi, anche se nel corso della settimana sono previsti i dati su Pil Eurozona e inflazione negli Usa, un test importante che potrebbe confermare o smentire i timori di una decisa accelerazione dei tassi dopo i dati sulla crescita dei salari.