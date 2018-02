Borse europee aprono in deciso calo in scia a Wall Street e Tokyo

Valeria Panigada 5 febbraio 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso ribasso per le Borse europee, in scia alle vendite su Wall Street venerdì scorso e sui listini asiatici questa mattina. In avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,84%, a Londra l'indice Ftse100 perde l'1,07% e a Parigi il Cac40 segna un -1%. Pesante l'Ibex di Madrid che cede l'1,23%. Dopo il rally di inizio d'anno, il mese di febbraio si è aperto all'insegna delle vendite. La Borsa di Tokyo ha chiuso oggi con una flessione del 2,55%, mentre Sidney ha ceduto l'1,56%, riportando la seduta giornaliera peggiore dal giugno del 2017.Dal fronte macro oggi sono attesi gli indici Pmi servizi di Eurozona, Gran Bretagna e Stati Uniti, oltre che le vendite al dettaglio nella zona euro. Tra gli appuntamenti odierni, si segnala a Washington la cerimonia di insediamento di Jerome Powell come nuovo presidente della Federal Reserve.