Borse europee aprono in calo, tornano timori guerra commerciale dopo dimissioni Cohn

7 marzo 2018

Partenza in calo per le Borse europee, in scia alle vendite sui listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,77%. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,44%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,36% e a Londra il Ftse100 perde lo 0,41%. Sui mercati tornano i timori su una guerra commerciale dopo la notizia delle dimissioni di Gary Cohn dalla posizione di consigliere economico numero uno della Casa Bianca. Le sue dimissioni sarebbero scattate a seguito della decisione del presidente Donald Trump di imporre dazi doganali alle importazioni di acciaio e alluminio. Ora è possibile che prenderà il suo posto il consigliere al Commercio Peter Navarro, vicino alle posizioni improntate al protezionismo di Trump.