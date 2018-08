Borse europee aprono in calo su tensioni commerciali e diplomatiche

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Inizio di giornataq negativo per le Borse europee che hanno aperto in calo, dopo i ribassi a Wall Street e sui listini asiatici (Tokyo ha chiuso con un -1,33%). Dopo pochi minuti dall'avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,91%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,89% e a Londra l'indice Ftse100segna un -0,61%. L'appetito al rischio sui mercati viene frenato dalle tensioni commerciali e diplomatiche tra gli Stati Uniti e molti dei suoi maggiori partner, in primis la Cina, ma anche la Russia e la Turchia.L'agenda macro odierna prevede anche gli aggiornamenti sulla Gran Bretagna: in uscita la produzione industriale, la bilancia commerciale e il Pil. Ma il market mover della giornata è rappresentato dall'inflazione negli Stati Uniti che dovrebbe salire al 3% annuo.