Borse europee aprono in calo su rinnovate tensioni geopolitiche

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in ribasso per le Borse europee, che scontano un clima di avversione al rischio dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nelle acque del Giappone per la prima volta dal 2009. Si tratta di "una minaccia senza precedenti, grave e seria", ha dichiarato il portavoce del governo nipponico, Yoshihide Suga. In avvio la piazza di Francoforte e Parigi cedono lo 0,80%, Londra perde lo 0,75%. Intanto si rafforzano i cosiddetti beni rifugio, come oro e anche yen.