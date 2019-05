Borse europee aprono in calo su nuove tensioni usa-Cina, Londra chiusa per festività

Valeria Panigada 6 maggio 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso ribasso per le principali Borse europee, in scia alle nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. In avvio a Francoforte il Dax cede l'1,93%, a Parigi il Cac40 perde l'1,92% mentre Londra oggi è chiusa per festività.Il presidente americano Donald Trump ha minacciato tramite Twitter di alzare il prossimo venerdì i dazi doganali su 200 miliardi di dollari di beni cinesi dal 10% al 25%, aggiungendo che a breve altri prodotti che la Cina esporta saranno tassati anch'essi al 25%. Per tutta risposta, Pechino starebbe valutando l'opzione di cancellare le trattative sulle tariffe con gli Stati Uniti previste per questa settimana, con l'arrivo del vice premier Liu He a Washington.Dal fronte macro è attesa la lettura dell'indice Pmi servizi relativo al mese di aprile dei paesi membri e dell'intera Eurozona, oltre che le vendite al dettaglio nella zona euro.