Borse europee aprono in calo su nuove tensioni Usa-Cina

6 dicembre 2018

MILANO (Finanza.com)

Partenza all'insegna delle vendite per le principali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax scivola dell'1,30%, a Parigi il Cac40 cede l'1,10% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,85%. Sugli scambi pesano le nuove tensioni tra Stati Uniti e Cina, scoppiate questa volta intorno al caso Huawei dopo che gli Usa hanno fatto arrestare al Canada il direttore finanziario di Huawei, Wanzhou Meng, che è anche figlia del fondatore del colosso cinese produttore di smartphone e prodotti elettronici.Questa mattina le piazze dell'area Asia-Pacifico hanno imboccato la via dei ribassi con l'indice Hang Seng di Hong Kong che capitola durante la sessione di oltre -2,6%. Tokyo ha chiuso in calo dell'1,91%.La giornata sarà movimentata da numero indicazioni macro, provenienti soprattutto dagli Stati Uniti che recuperano il calendario dopo la pausa di ieri per il lutto nazionale per la morte di George Bush senior. In programma quindi il sondaggio ADP sugli occupati, come anticipazione dei più importanti dati sul mercato del lavoro in uscita domani. E poi la bilancia commerciale, gli ordini di beni durevoli e l'indice Ism non manifatturiero.