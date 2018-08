Borse europee aprono in calo su crisi Turchia, ma ribassi più contenuti da intervento Ankara

Valeria Panigada 13 agosto 2018 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo ma senza tonfi per le principali Borse europee, alle prese ancora con la crisi turca. In avvio a Francoforte il Dax perde lo 0,62%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,25% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,22%. Sui mercati finanziari prevale ancora l'avversione al rischio, ma i listini europei cercano di limitare le perdite. Questa mattina Ankara è intervenuta per cercare di contenere il panico. La banca centrale turca ha annunciato una serie di misure per iniettare nel sistema finanziario nuova liquidità e tentare di frenare la caduta della valuta nazionale.Venerdì sera Wall Street ha chiuso in rosso e le vendite sono proseguite anche questa mattina sui listini asiatici. La Borsa di Tokyo che ha lasciato sul parterre quasi 2 punti percentuali con lo yen, considerato valuta rifugio, che è tornato a salire nei confronti del dollaro.