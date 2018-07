Borse europee aprono in calo, prosegue stagione trimestrali

Daniela La Cava 23 luglio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Avvio in calo per le principali Borse europee. Segno meno a Londra per il Ftse 100 che cede lo 0,48%, mentre il Dax e il Cac40 lasciano sul parterre rispettivamente lo 0,42% e dello 0,39 per cento. In una giornata priva di riscontri macro di rilievo, gli investitori guardano ancora alle parole del presidente Usa, Donald Trump, che settimana scorsa ha nuovamente rilanciato la sfida dazi (fino a 500 miliardi di dollari contro la Cina) e ha anche espresso perplessità sui rialzi dei tassi da parte della Fed. La stagione delle trimestrali, che oggi inizia anche a Piazza Affari, rimane in primo piano anche negli Usa: in calendario i numeri di Alphabet.