Borse europee aprono in calo, preoccupa segnale di rallentamento Cina

Valeria Panigada 10 gennaio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono gli scambi odierni in territorio negativo, prendendosi una pausa dopo i recenti guadagni. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,48%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,62% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,33%. Dal fronte commerciale, le dichiarazioni, arrivate dopo l'incontro bilaterale Usa-Cina, lasciano sperare in una intesa commerciale nei prossimi mesi, ma si teme che qualsiasi accordo verrà raggiunto, sarà comunque fragile.A preoccupare anche il dato sull'inflazione in Cina, più debole delle attese, a conferma del rallentamento della sua economia. L'indice dei prezzi al consumo è salito infatti a dicembre dell'1,9% su base annua, meno del +2,1% atteso e del +2,2% precedente. Si tratta dell'aumento più contenuto dal settembre del 2016. E così questa mattina i listini asiatici si sono mossi contrastati e la piazza di Tokyo ha chiuso in calo dell'1,29%. Intanto dalla Francia è giunto l'aggiornamento sulla produzione industriale che a novembre ha subito una brusca battuta di arresto mostrando una flessione dell'1,3% dopo il +1,3% di ottobre.