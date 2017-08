Borse europee aprono in calo, pesano dubbi su agenda Trump e attacco a Barcellona

Valeria Panigada 18 agosto 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto l'ultima seduta di questa settimana centrale di agosto in ribasso, in scia alla debolezza di Wall Street e dei listini asiatici. A pesare sui mercati finanziari i dubbi sull'agenda politica di Donald Trump e i timori dopo l'attacco terroristico avvenuto a Barcellona, che ha causato la morte di 13 persone. In questo clima la piazza di Francoforte scivola dello 0,89%, Parigi cede l'1,07% e Londra segna un -0,75%. Male Madrid che apre con un-1,42%. Pochi gli spunti macro previsti oggi. Si segnala come unica indicazione di rilievo il dato preliminare sul sentiment dei consumatori statunitensi elaborato dall’Università del Michigan.