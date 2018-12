Borse europee aprono in calo, oggi in uscita gli indici Pmi

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le Borse europee in scia alla debolezza di Wall Street, che ieri sera ha chiuso contrastata, e alle vendite dei listini asiatici di questa mattina. In avvio a Francoforte il Dax cede l'1,05%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,88% e a Londra l'indice Ftse100 indietreggia dello 0,87%.Oltre al caso Italia, inizia a preoccupare anche la Francia, da dove giungono nuove notizie negative. Secondo Les Echos, Parigi rischia di fare nel 2019 un deficit-Pil che potrebbe essere superiore al 3,6%, ben oltre la soglia del 3% fissata dalle regole europee. Il governatore della Banque de France ha detto che più le proteste dei gilet gialli andranno avanti, maggiore sarà l'impatto negativo sull'economia francese.Sotto pressione questa mattina i listini asiatici (Tokyo ha terminato in ribasso del 2%, Hong Kong e Shanghai cedono più di 1 punto percentuale), dopo la pubblicazione dei dati cinesi relativi alla produzione industriale e alle vendite al dettaglio, peggiori delle attese.Oggi è la giornata degli indici Pmi manifatturiero e servizi dei principali paesi europei e dell'intera Eurozona relativi al mese di dicembre. L'agenda macro odierna prevede inoltre l'inflazione, gli ordinativi e il fatturato in Italia. Dagli Stati Uniti in arrivo le vendite al dettaglio e la produzione industriale.