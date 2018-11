Borse europee aprono in calo, oggi il pre-accordo Brexit sul tavolo del governo inglese

Valeria Panigada 14 novembre 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le principali Borse europee, in scia alla debolezza di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. In avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,70%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,88% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,67%. A pesare sugli scambi diversi fattori, tra cui i nuovi cali dei prezzi del petrolio. La flessione è continuata nelle contrattazioni overnight dopo il crollo di oltre -7% nella sola sessione di martedì, che ha portato le quotazioni a scendere per la 12esima sessione consecutiva. A pesare sugli scambi anche i timori sulla crescita globale dopo alcune indicazioni contrastanti giunte dalla Cina e le incertezze legate al processo Brexit. I negoziati tra Londra e Bruxelles avrebbero prodotto un progetto di accordo che il premier inglese Theresa May presenterà oggi pomeriggio ai suoi ministri. Ma a preoccupare è anche l'Italia dopo la risposta alla Ue sulla manovra 2019.