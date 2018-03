Borse europee aprono in calo, focus su dati macro Ue con Pmi manifatturiero e disoccupazione

Valeria Panigada 1 marzo 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto questa prima seduta del mese di marzo con segno meno. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,40%, a Parigi il Cac40 cede lo n0,18% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,15%. Ieri sera Wall Street ha chiuso in calo e archiviato il mese di febbraio con la perdita mensile più forte dal 2016. Sia il Dow Jones che l'S&P500 hanno interrotto una fase rialzista che andava avanti da 10 mesi, la più lunga dal 1959, registrando un tonfo nel mese del 4,3% e del 3,9% rispettivamente. Il Nasdaq ha sofferto una perdita mensile (-1,9%) per la prima volta in otto mesi. Intonazione negativa anche questa mattina sulle piazze azionarie asiatiche, con Tokyo in calo dell'1,56%.Oggi dal fronte macro sono attese numerose indicazioni, tra cui l'indice Pmi manifatturiero dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona e il tasso di disoccupazione in Eurolandia.