Borse europee aprono in calo, focus su dati macro

Valeria Panigada 30 agosto 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto in territorio negativo, nonostante i record di Wall Street che ieri ha approfittato dei progressi nelle trattative commerciali tra Stati Uniti e Canada. In avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,34%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,16% e a Londra l'indice Ftse100 segna un calo dello 0,52%. Dal fronte macro oggi sono attese diverse indicazioni, tra cui spicca la lettura preliminare dell'inflazione in Germania, come anticipazione di quella dell'intera Eurozona, in uscita domani.