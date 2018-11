Borse europee aprono in calo dopo vendite sui tecnologici a Wall Street

Valeria Panigada 20 novembre 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per le Borse europee, in scia ai forti ribassi di Wall Street ieri sera che hanno visto il Nasdaq lasciare sul parterre oltre 3 punti percentuali. A pesare è stata la nuova ondata di vendite sui titoli cosiddetti Faang, in particolare su Apple, con nuovi rumor di debole domanda per i nuovi iPhone. Intonazione decisamente negativa anche sui listini asiatici questa mattina, con Tokyo che è scivolata di oltre l'1%. In questo quadro in avvio a Francoforte il Dax cede lo 0,78%, a Parigi il Cac40 perde lo 0,69% e a Londra l'indice Ftse100 indietreggia dello 0,45%.