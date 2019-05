Borse europee aprono in calo dopo parole Trump, oggi riprendono i colloqui Usa-Cina

Valeria Panigada 9 maggio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per le principali Borse europee, in attesa della ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,67%, a Parigi il Cac40 cede l'1,16% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,70%. Le prime due potenze economiche mondiali riprendono oggi e domani le trattative a Washington nel tentativo di evitare una escalation della guerra commerciale in corso. Tuttavia, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato ieri sera che la Cina ha rotto l'intesa che era stata raggiunta dalle controparti in via preliminare. Parole che rendono più probabile che venerdì scatti l'aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi. In questo quadro, i listini asiatici hanno imboccato la via dei ribassi questa mattina. La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo (-0,93%) per la terza seduta consecutiva. Intanto dal fronte macro oggi è atteso il dato sulla bilancia commerciale degli Stati Uniti che dovrebbe mostrare un peggioramento del deficit. Si segnala anche la riunione della Banca centrale della Norvegia.