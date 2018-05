Borse europee aprono in calo, a Madrid l'Ibex perde l'1,5%

Valeria Panigada 29 maggio 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Leincertezze politiche in Italia e Spagna continuano a pesare sulle Borse europee che proseguono i ribassi di inizio settimana e aprono in territorio negativo. A Francoforte il Dax cede lo 0,58%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,71% e Londra, che ieri è rimasta chiusa per festività, ha riaperto i battenti segnando un -0,80%. A Madrid l'indice Ibex perde l'1,5%. Oltre all'Italia a preoccupare è anche la crisi politica che si sta aprendo in Spagna. Ieri a Madrid la presidenza del Congresso dei deputati ha fissato per venerdì 1 giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal PSOE, il partito socialista, contro il premier Mariano Rajoy. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi all'insegna della cautela con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato con un calo di circa mezzo punto percentuale.