Borse europee aprono in calo. Stasera annuncio Fed sui tassi

3 maggio 2017

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee iniziano la seduta odierna in ribasso. A Londra il Ftse 100 segna un calo dello 0,25% a 7231,7 punti, mentre il Dax e il Cac40 cedono rispettivamente lo 0,10% a 12495 e lo 0,21% a 5293,2 punti.

L'attenzione degli investitori è rivolta alle prime indicazioni che arriveranno dal mercato del lavoro americano per il mese di aprile, con la diffusione del sondaggio ADP, e dalla Fed. Si conclude la due giorni del Fomc, il braccio operativo della banca centrale Usa, con l'annuncio stasera sui tassi di interesse (non sono attese novità dell'ultima ora). Si attende però il comunicato stampa dal quale potrebbero arrivare indicazioni sul prossimo rialzo dei tassi, atteso a giugno.