Borse europee aprono in calo, Londra in controtendenza in attesa di Carney

4 dicembre 2018

L'euforia dei mercati per la tregua commerciale concordata al G20 tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping si è già spenta e le Borse europee hanno aperto in calo. A Francoforte il Dax scivola dello 0,30%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,35%, mentre a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,35% in attesa del discorso odierno di Mark Carney, governatore della BoE.L'entusiasmo iniziale lascia il posto alla cautela degli investitori che, digerita la notizia, rimangono spiazzati dalle contraddizioni che emergono tra quanto viene dichiarato da Trump e da quanto la Cina sembra disposta a fare per garantire l'armistizio nella guerra commerciale. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso ai minimi della seduta, cedendo il 2,4% e scontando anche la notizia dell'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries Usa, considerata di per sé campanello di allarme sul rischio di recessione.