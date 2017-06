Borse europee aprono in calo

Daniela La Cava 21 giugno 2017 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Per le Borse europee la seduta odierna inizia in flessione. Complice la chiusura in rosso di Wall Street e la debole performance della Borsa di Tokyo, nei primi istanti di contrattazioni prevalgono le vendite: segno meno per il Dax che cede in avvio lo 0,37% a 12767,5 punti e per il Cac40 che lascia sul terreno lo 0,78% a 5252,6 punti, mentre il Ftse 100 perde lo 0,10% a 7465,4 punti.Tra gli appuntamenti macro della giornata alle 15 è prevista la pubblicazione del bollettino trimestrale elaborato dalla Swiss National Bank. Dagli Stati Uniti in arrivo le indicazioni su vendite di case esistenti e scorte di petrolio mentre in serata, alle 22 italiane, l’appuntamento è a Wellington, dove si riunisce il board della Reserve Bank of New Zealand. Gli analisi stimano che l’istituto guidato da Graeme Wheeler confermerà il costo del denaro all’1,75%.