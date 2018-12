Borse europee aprono fiacche, indici poco sotto la parità

Valeria Panigada 17 dicembre 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per le Borse europee, con gli investitori che rimangono piuttosto cauti di fronte all'incertezza sulla crescita economica globale in scia ai dati di Cina ed Europa di venerdì scorso. Ad alimentare i dubbi un report diramato dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), secondo cui le recenti tensioni di mercato indicano che maggiori turbolenze sono in arrivo. La banca delle banche centrali ha inoltre avvertito che il processo di normalizzazione della politica monetaria scatenerà probabilmente un flusso di forti sell off nel breve termine. A questo proposito, attenzione alle parole di Jerome Powell, numero uno della Fed, in occasione della riunione di questa settimana. In questo quadro, la piazza di Francoforte apre con un ribasso dello 0,09%, Londra scivola dello 0,14%, mentre Parigi cede lo 0,35%.