Borse europee aprono fiacche in attesa delle prime trimestrali Usa

12 aprile 2019

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le principali Borse europee che si muovono in ordine sparso intorno alla parità. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,20%, a Parigi il Cac40 si muove cauto con un -0,14% e a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un +0,11%. La seduta odierna sarà caratterizzata dall'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, con i conti di JP Morgan e Wells Fargo. La nuova tornata di conti potrebbe spazzare via le inquietudini per l'economia mondiale. La revisione al ribasso delle stime di crescita da parte dell'Fmi e l'apertura di un nuovo fronte di tensione commerciale, Usa-Ue, hanno alimentato la prudenza tra gli investitori. Non solo. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Der Spiegel, il governo tedesco avrebbe dimezzato la previsione di crescita della Germania per il 2019, portandola dal +1 al +0,5%. Questa revisione, che dovrebbe essere ufficializzata mercoledì prossimo, sarebbe dovuta al calo delle esportazioni. Oggi, attenzione al dato sulla produzione industriale dell'Eurozona.