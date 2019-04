Borse europee aprono deboli, Londra più tonica

Valeria Panigada 23 aprile 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza fiacca per le principali Borse europee, che oggi riprendono regolarmente gli scambi dopo la pausa festiva di Pasqua. In avvio a Francoforte l'indice Dax segna un -0,02%, a Parigi il Cac40 è piatto con un -0,09% e a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,21%. Gli investitori si muovono cauti in vista delle trimestrali societarie. Nei prossimi giorni infatti sono previsti i risultati di bilancio di più di 140 società quotate sull'indice americano S&P 500, tra cui spiccano i giganti come Procter & Gamble, Verizon, Twitter, Lockheed Martin, eBay, Facebook, Microsoft e Tesla Motors. Attenzione anche ai prezzi del petrolio, che sono balzati a nuovi massimi in quasi sei mesi, dopo che l'amministrazione Trump ha annunciato che tutti i paesi importatori di petrolio dovranno interrompere gli acquisti dall'Iran entro l'inizio di maggio. Dal fronte macro oggi si segnala solo l'aggiornamento sulle vendite di case nuove negli Stati Uniti e sulla fiducia dei consumatori nell'Eurozona.