Borse europee aprono con segno più nel giorno delle elezioni di mid-term negli Usa

Valeria Panigada 6 novembre 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per le Borse europee, dopo un inizio settimana debole. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,20%, a Parigi il Cac40 rimane piatto con un +0,01% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,05%. L'attenzione dei mercati oggi è rivolta alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Si cercherà di capire se i Repubblicani riusciranno a mantenere la maggioranza in entrambi i rami del parlamento per poter continuare a implementare l’agenda economica del presidente Donald Trump. Ieri sera Wall Street ha chiuso in ordine sparso, con S&P500 e Dow Jones positivi, mentre il Nasdaq ha ceduto terreno indebolito dal gigante Apple. Questa mattina i listini asiatici si muovono misti. Da una parte la Borsa di Tokyo ha chiuso in deciso rialzo, rimbalzando dai ribassi di ieri, mentre Shanghai e Taiwan sono negative.