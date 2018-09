Borse europee aprono con segno più in attesa della riapertura di Wall Street

Valeria Panigada 4 settembre 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le principali Borse europee. A Francoforte il Dax ha aperto con un +0,35%, a Londra l'indice Ftse100 segna nei primi minuti di contrattazione un progresso dello 0,28% e a Parigi il Cac40 sale dello 0,19%. Gli operatori prendono coraggio in attesa della riapertura degli scambi a Wall Street (ieri è rimasta chiusa per celebrare il Labor Day). Sui mercati persistono comunque le tensioni commerciali e la crisi di alcuni paesi emergenti come Argentina e Turchia.