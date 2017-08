Borse europee aprono con segno più dopo inizio di settimana negativo

Valeria Panigada 22 agosto 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee, dopo i ribassi di inizio settimana. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,76%, a Parigi il Cac40 avanza dello 0,67% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,70%. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte in territorio positivo, guidati da Singapore, mentre la Borsa di Tokyo ha chiuso poco mossa. Gli investitori rimangono cauti in un clima ancora estivo e in attesa del simposio di Jackson Hole che prenderà il via giovedì e terminerà sabato e che vedrà protagonisti le banche centrali. Dal fronte macro oggi è atteso l'indice Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi.