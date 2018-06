Borse europee aprono con segno più

Valeria Panigada 4 giugno 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto questa prima seduta della settimana con segno più, in scia ai guadagni di Wall Street venerdì sera e dei listini asiatici questa mattina (Tokyo ha terminato con un progresso dell'1,37%). In avvio a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,36%, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,87% e a Parigi il Cac40 avanza dello 0,64%. Sullo sfondo però rimane la questione dei dazi americani, dopo l'annuncio di Donald Trump di tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Unione europea, dal Canada e Messico. Inoltre il terzo round di negoziati tra Usa e Cina nel fine settimana non ha portato a un nuovo accordo bilaterale.