Borse europee aprono con segno meno tranne Londra su timori guerra commerciale

Valeria Panigada 18 giugno 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per le principali Borse europee, in scia ai ribassi di Wall Street venerdì scorso e dei listini asiatici questa mattina (Tokyo ha chiuso con un -0,78%). In avvio a Francoforte l'indice Dax cede lo 0,45%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,28% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,02%. Sui mercati finanziari internazionali sono tornati in primo piano i timori di una guerra commerciale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione imporrà nuovi dazi doganali del 25% su prodotti cinesi, per un valore fino a 50 miliardi di dollari. Una decisione alla quale Pechino ha immediatamente replicato, annunciando delle misure di pari ampiezza, scatenando il rischio di una guerra commerciale globale.