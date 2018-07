Borse europee aprono con segno meno, settimana ricca di eventi

Valeria Panigada 30 luglio 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno avviato gli scambi in territorio negativo, dopo i guadagni delle scorse sedute e in scia ai ribassi dei listini asiatici questa mattina (Tokyo ha chiuso con un -0,74%). In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,27%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,39% e a Londra l'indice Ftse100 segna un calo dello 0,45%. Gli operatori si muovono cauti in vista di una settimana ricca di eventi. Alla riunione Bce dello scorso giovedì faranno seguito nei prossimi giorni gli incontri di Fed, BoJ e BoE. Guardando a oggi, si attendono i dati relativi all'inflazione in Germania, che anticipa il dato ancora più importante dell'inflazione dell'intera zona euro, in uscita domani. A movimentare i mercati, anche la stagione delle trimestrali che prosegue spedita.