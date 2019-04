Borse europee aprono appena sopra la parità, focus su dati macro e trimestrali

Valeria Panigada 16 aprile 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza appena sopra la parità per le principali Borse europee. In avvio a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,13%, a Parigi il Cac40 è poco mosso con un +0,04% e a Francoforte il Dax si muove incerto segnando un +0,08%. I risultati contrastati delle banche americane, le prime ad aver alzato il velo sui conti del primo trimestre dell'anno, non hanno offerto il sostegno atteso dal mercato. Gli operatori si muovono dunque cauti in cerca di catalizzatori e in attesa di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina e dei primi segnali positivi sull'economia. Oggi attenzione all'indice Zew della Germania, che misura la fiducia delle imprese tedesche, e alla produzione industriale degli Stati Uniti.Intanto questa mattina i listini asiatici si sono mosse in territorio positivo, nonostante la debolezza di Wall Street ieri sera. Tokyo ha chiuso in progresso dello 0,24% sui massimi dallo scorso dicembre, grazie alla buona performance degli operatori telefonici. Positiva anche Sydney che ha chiuso con un +0,42%, mentre Shanghai e Honk Kong si muovono in rialzo segnando rispettivamente un +1,89% e un +0,70%.