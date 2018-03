Borse europee apre in rialzo, oggi la riunione dell'Eurogruppo su Grecia e Brexit

Valeria Panigada 12 marzo 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street venerdì sera e dei listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato con un progresso dell'1,65%. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,80%, a Parigi ilo Cac40 incassa un +0,40% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,31%. Il sentiment positivo si spiega con la pubblicazione, lo scorso venerdì, del report occupazionale Usa, che ha indicato a febbraio la creazione di 313.000 nuovi posti di lavoro.Oggi non sono previste indicazioni macro di rilievo, ma tra gli eventi si segnala la riunione dell'Eurogruppo sul tema Grecia e Brexit. In programma anche la firma da parte del cancelliere tedesco Angela Merkel al patto di coalizione con Spd. Infine a Strasburgo si tiene il voto in Commissione al Parlamento europeo sul trasferimento dell'Ema da Londra ad Amsterdam.