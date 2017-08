Borse europee: apertura in rialzo, focus su dati macro

Valeria Panigada 31 agosto 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto sopra la parità, proseguendo i rialzi di ieri, sostenute dai guadagni di Wall Street ieri sera che ha festeggiato i dati macro migliori del previsto. L'economia degli Stati Uniti ha messo a segno una crescita del 3%, il trend migliore in oltre due anni, ovvero dal primo trimestre del 2015. In avvio la piazza di Francoforte sale dello 0,71%, Parigi guadagna lo 0,50% e Londra segna un +0,24%. Positivi anche i listini asiatici, che questa mattina si sono mossi per la maggior parte in territorio positivo, guidati dalla Borsa di Tokyo che ha chiuso con un rialzo dello 0,72%. Gli operatori provano a mettersi alle spalle i timori di una escalation militare tra Usa e Corea del Nord e a concentrarsi invece sui dati macro che giungono numerosi in questi giorni. Oggi il focus è sul dato sull'inflazione nell'Eurozona. In uscita anche la disoccupazione nella zona euro e in Italia.