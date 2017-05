Borse europee: apertura in moderato rialzo dopo voto in Francia

Valeria Panigada 8 maggio 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto in moderato rialzo, dopo la vittoria attesa di Emmanuel Macron alle elezioni presidenziali francesi. Con circa il 66% dei voti, il leader del partito En Marche! ha vinto il ballottaggio contro Marine Le Pen, diventando l'ottavo e il più giovane presidente della Francia. In avvio la Borsa di Parigi segna un +0,07%, più tonica Francoforte dove il Dax sale dello 0,35%., sostenuta anche dal dato sugli ordini di fabbrica (cresciuti a marzo sopra le attese). Piatta Londra con un +0,02%. Questa mattina le Borse in Asia hanno accolto con favore l'esito elettorale francese, con la piazza di Tokyo che ha chiuso in rialzo di oltre 2 punti percentuali dopo la lunga pausa festiva. Pochi gli eventi macro della giornata, con il sondaggio Sentix sulla fiducia degli investitori nella zona euro come unico dato di rilievo previsto oggi.