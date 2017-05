Borse europee: apertura debole, Londra chiusa per festività

Valeria Panigada 29 maggio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana fiacche, in una giornata priva di particolari spunti, complice la chiusura per festività di diverse piazze azionarie nel mondo, tra cui anche Londra. In avvio a Francoforte il Dax segna un un -0,10%, mentre a Parigi il Cac40 scivola dello 0,18%. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi sulla parità. La Borsa di Tokyo ha chiuso piatta (Nikkei -0,02%) con gli investitori ormai insensibili di fronte al nuovo lancio di missili da parte della Corea del Nord, il terzo nel giro di una settimana.