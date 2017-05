Borse: avvio misto per i listini europei

Daniela La Cava 16 maggio 2017 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

I listini europei iniziano la seduta odierna contrastati. Se a Londra il Ftse 100 mostra una crescita, seppur moderata, dello 0,08% a 7460,4 punti, il Dax e il Cac40 imboccano la strada ribassista. L'indice di Francoforte segna un -0,08% a 12795,54 punti, mentre il listino transalpino perde lo 0,48% a 5391. Gli investitori mostrano un atteggiamento prudente in attesa degli importanti dati macro previsti oggi, tra cui il Pil dell'Eurozona e l'indice tedesco Zew. A livello societario da monitorare i titolo del comparto auto dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa, che hanno mostrato ad aprile una flessione di oltre il 6 per cento.



E infine occhi puntati sempre sui movimenti del petrolio dopo il recupero messo in atto di recente. Una ripresa sostenuta ieri anche dall'annuncio di Arabia e Russia che intendono prorogare i tagli alla produzione fino a marzo 2018. Intanto il Brent in questo momento è poco mosso in area 51,84 dollari al barile, mentre il Wti si avvicina alla soglia dei 50 dollari (+0,16%).