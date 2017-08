Borse Ue passano in territorio positivo, aspettando la spinta di Wall Street

Alessio Trappolini 24 agosto 2017 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in moderato rialzo quando si è ormai superata abbondantemente metà seduta e manca circa mezz’ora all’apertura di Wall Street. A tirare le fila in questa seduta è Madrid con l’indice Ibex che segna il maggior rialzo, +0,75% a 10.410 punti. Seguono a breve distanza il Dax di Francoforte, +0.56% a 12.240 punti.Il mercato è ormai focalizzato sul meeting annuale di Jackson Hole che inizierà oggi per terminare sabato. Gli investitori sperano di cogliere qualche indicazione dai banchieri centrali sull'evoluzione delle politiche monetarie.