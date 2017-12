Borsa di Londra chiude (in anticipo) con segno meno

Valeria Panigada 22 dicembre 2017 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Londra, che ha terminato in anticipo gli scambi in vista delle festività natalizie, ha chiuso con segno meno. L'indice Ftse100 ha perso lo 0,15% a 7.592,66 punti. Gli investitori si sono mossi cauti per non erodere i guadagni di fine anno. Positivo il bilancio settimanale, con l'indice principale di Londra che ha guadagnato l'1,4%, mettendo a segno la terza ottava consecutiva di rialzi. Gli scambi riprenderanno regolarmente martedì 27.