Borsa Helsinki, sell off scatenati sul titolo della società di Angry Birds. Rovio -48% dopo profit warning

Laura Naka Antonelli 22 febbraio 2018 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Investitori scaricano sulla borsa finlandese le azioni di Rovio Entertainment Oyj dopo il profit warning lanciato dalla società, conosciuta per aver creato la serie di videogiochi Angry Birds.Le quotazioni di Rovio precipitano alla borsa di Helsinki di oltre -48%, perdita record dall'Ipo che è stata lanciata lo scorso settembre.I dirigenti dell'azienda hanno reso noto di prevedere per il 2018 vendite e utili inferiori a quanto precedentemente atteso.Il sell off porta il titolo Rovio a scivolare fino a 4,80 euro, rispetto agli 11,50 euro dell'Ipo dello scorso 29 settembre.