Azionario europeo soffre balzo euro, Lufthansa -3,5%. Sell sui titoli auto, Ftse Mib scende fino a -0,70%

2 gennaio 2018

MILANO (Finanza.com)

Azionario europeo sotto pressione, sconta sia il continuo rialzo dell'euro, volato al record in tre anni ben oltre la soglia di $1,20, che le flessioni che colpiscono il settore auto.Francoforte cede lo 0,70%, e assiste al forte ribasso di Lufthansa, pari a -3,5% circa; male anche Londra -0,44%, Parigi -0,70%. Cede lo 0,70% circa anche il Ftse Mib di Piazza Affari, scendendo a 21.703,26 punti. In generale, l'indice di riferimento dell'azionario europeo Stoxx 600, arretra dello 0,43%.Tornando a Lufthansa, il titolo sconta la notizia dell'accordo con cui IAG, la holding a cui fa capo British Airways, ha raggiunto un accordo per acquistare Niki, la divisione della compagnia aerea tedesca fallita - e i cui asset sono stati rilevati dalla stessa Lufthansa - Air Berlin.Sul Ftse Mib le perdite peggiori sono quelle di A2A -1,95%, Azimut Holding -1,44%, FCA -2% e Brembo -3,24%. I titoli migliori si confermano Telecom Italia +0,42%, Saipem +0,37%, YNAP +0,27%, Banco BPM +0,23%.