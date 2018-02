Azionario europeo preda delle vendite, Ftse Mib e Dax oltre -1%. Deutsche Bank crolla -6% dopo bilancio

Laura Naka Antonelli 2 febbraio 2018 - 13:43

MILANO (Finanza.com)

Azionario europeo sotto pressione per la quinta sessione consecutiva. Le perdite peggiori sono sofferte dall'indice Ftse Mib di Piazza Affari, che cede l'1,32%.Male anche il Dax della borsa di Francoforte, che capitola sotto la soglia dei 13.000 punti con un calo dell'1,2% circa, apprestandosi a chiudere la settimana peggiore dal giugno del 2017, in flessione del 3,1%.Arretra di oltre -1% anche la borsa di Parigi, mentre l'indice di riferimento dell'azionario europeo Stoxx Europe 600 Index cede quasi lo 0,90% e si appresta a concludere la settimana peggiore da agosto, in flessione del 2,3%.Sono soprattutto i titoli bancari che stanno zavorrando le borse europee, con l'indice relativo Stoxx 600 Banks Index in calo di quasi -0,90%.Tonfo per le quotazioni di Deutsche Bank, che scivola di quasi -6% dopo aver riportato la sua terza perdita consecutiva su base annua.Sulle vendite incidono anche i timori sul balzo dei tassi: quelli sui Bund a 10 anni balzano di quasi +2% allo 0,69%, viaggiando al record in più di due anni.