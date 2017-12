Azionario europeo debole. Nuovo record borsa di Londra, mentre Milano e Madrid tra le peggiori

Laura Naka Antonelli 27 dicembre 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Sessione debole per l'azionario europeo, che assiste comunque al nuovo record testato dalla borsa di Londra. L'indice Ftse 100 avanza dello 0,3% circa, a 7.615,25 punti.Riguardo agli altri indici, il Dax tedesco è piatto (-0,09%), così come anche il Cac 40 della borsa di Parigi (+0,07%). Peggio fanno Madrid, con l'Ibex in flessione dello 0,29%, e il Ftse Mib della borsa di Milano (-0,22%).