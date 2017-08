Attentato Barcellona pesa su titoli travel & leisure: in rosso IAG, Lufthansa ed Easyjet

Alessio Trappolini 18 agosto 2017 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Seduta rovinosa per i titoli del settore travel and leisure, all’indomani degli attentati terroristici di Barcellona. Come accada tipicamente nelle sedute borsistiche che seguono tragici eventi di matrice terroristica, i titoli più colpiti dalle vendite appartengono al settore aereo.Nella seduta odierna, a metà mattinata i titoli che registrano le peggiori flessioni sono Easyjet, -2,1% 1.273 sterline, e Lufthansa, -1,8% a 20,28 euro, e IAG (International Airlines Group), -2,3% a 609,6 sterline. Fra i listini più colpiti figura Madrid, -1% a 10.330 punti, e Parigi, con il Cac che arretra dell’1,1% a 5.087 punti.