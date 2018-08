Fiducia investitori globale in calo, Ue controcorrente

Alessandra Caparello 29 agosto 2018 - 16:42

MILANO (Finanza.com)

In calo a livello globale l’indice sulla fiducia degli investitori come emerge dall’ultima rivelazione di State Street Global Exchange.Ad agosto difatti lo State Street Investor Confidence Index è sceso di 7,4 punti rispetto ai 94,3 del mese precedente. Il calo è più forte in Nord Amerirca dove la flessione dell’indice è di 92,5 punti contro i precedenti 103,1. A seguire l’Asia dove l’indice è sceso di soli 0,9 punti attestandosi a quota 102,6. L'Europa è controcorrente visto che l’indice risulta in crescita di 8,1 punti arrivando a registrare 99,5 punti.