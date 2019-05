Australia, tasso inflazione dimezzato ad aprile. Anche RBA tra banche centrali che falliscono missione

Laura Naka Antonelli 6 maggio 2019 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile il tasso di inflazione dell'Australia è salito dello 0,2% su base mensile, rallentando rispetto allo 0,4% di marzo, e dell'1,8% su base annua, contro il precedente 2,1%. Il dato dimostra come, tra le banche centrali mondiali, stia fallendo nella sua strategia di politica monetaria anche la RBA (Reserve Bank of Australia), se si considera che il target di inflazione core fissato dall'istituzione è compreso tra il 2 e il 3%.Australia - monthly inflation gauge for April: 0.2% m/m (prior 0.4%% & 1.8% y/y (prior 2.1%)