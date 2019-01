Australia: indici Pmi servizi e Composite in rallentamento a dicembre

Laura Naka Antonelli 4 gennaio 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di dicembre l'indice Pmi servizi dell'Australia stilato da CBA-Markit si è attestato a 52,7 punti, in rialzo rispetto ai 52,2 punti del dato preliminare, ma in rallentamento rispetto ai 53,7 punti di novembre. Indebolimento anche per l'indice Pmi Composite, che si è attestato a 52,9 punti, meglio anche in questo caso della lettura preliminare (52,4), ma peggio dei 53,9 del mese precedente.