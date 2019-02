Australia: indice Pmi costruzioni in contrazione per quinto mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Dati negativi dal fronte del mercato edilizio dell'Australia. Nel mese di gennaio, l'indice PMI delle costruzioni si è attestato a 43,1 punti, in lieve ripresa rispetto ai 42,6 precedenti, ma in contrazione per il quinto mese consecutivo. L'indice rimane infatti sotto la soglia dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di espansione (valori al di sopra) e di contrazione (valori al di sotto) dell'attività economica.